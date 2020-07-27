حزب الله ينفي الاشتباك مع إسرائيل ويقول إن الرد على مقتل عنصر منه في سوريا آت

نفت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، في بيان لها اليوم الاثنين، محاولة قواتها التسلل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أو وقوع اشتباكات في منطقة مزارع شبعا، وتوعدت بالرد على مقتل أحد عناصرها في سوريا.

وجاء البيان بعد أن قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية ”أحبطت محاولة فرقة إرهابية من حزب الله التسلل عبر الحدود مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل“.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة لرويترز قبل ذلك: إن جماعة حزب الله نفذت عملية، اليوم الاثنين، ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل؛ ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو بالجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

وقال حزب الله في البيان: إن واقعة الاثنين ”من طرف واحد فقط“، وإن القوات الإسرائيلية تتحرك بشكل متوتر ميدانيا وإعلامياً على قاعدة ”يحسبون كل صيحة عليهم‭‬“.

وأضاف في البيان: ”تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن… ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتما“.

وتحتل إسرائيل منطقة مزارع شبعا التي يطالب لبنان بالسيطرة عليها. وتعتبر الأمم المتحدة تلك المنطقة جزءا من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.