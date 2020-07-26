العراق.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين بساحة التحرير

أصيب 7 محتجين عراقيين على الأقل، مساء الأحد، عقب إطلاق قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع؛ لإنهاء إغلاق العشرات لساحة التحرير وسط بغداد.

وقال شهود عيانفي بغداد، إن ”عشرات المتظاهرين غالبيتهم من الحراك الشعبي أقدموا على إغلاق ساحة التحرير المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة“.

وأضاف الشهود أن المحتجين ”أضرموا النيران في إطارات المركبات، احتجاجا على تراجع الخدمات وأبرزها الطاقة الكهربائية“.

من جهته، قال كامل الزيادي أحد المتظاهرين، إن ”قوات مكافحة الشغب أطلقت عددا من القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، لإجبارهم على إعادة فتح ساحة التحرير أمام حركة المرور“.

وأوضح الزيادي أن ”المتظاهرين رددوا شعارات تطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيجاد حلّ عاجل لأزمة الطاقة الكهربائية في البلاد“.

وقال إن ”ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع“.

وأشار الزيادي إلى أن ”الوضع متوتر بين قوات الأمن والمتظاهرين“.

وقال الجيش العراقي في بيان تعقيبا على هذه التطورات إن لديه توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض للمتظاهرين، مشيرا إلى أن استفزاز القوات الأمنية مدفوع من جهات لا تريد الاستقرار للعراق.