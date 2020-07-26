أكثر من 60 قتيلا في هجوم جديد في دارفور

المصدر: أ ف ب

قُتل أكثر من ستين شخصا وجُرح ستون آخرون في هجوم جديد شنّه مسلّحون في إحدى قرى ولاية غرب دارفور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

وجاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة في الخرطوم أن الهجوم ”يندرج في إطار سلسلة حوادث جرت الأسبوع الماضي وترجمت بإحراق قرى ومنازل وتخريب أسواق ومحال“ في الولاية.

وبحسب الأمم المتحدة، هاجم نحو 500 مسلّح السبت قرية مستيري الواقعة على مسافة 48 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وقتلوا أكثر من ستين شخصا، غالبيتهم من قبيلة المساليت، وجرحوا ستين آخرين.

وتم نهب عدد كبير من المنازل في شمال القرية وجنوبها وشرقها وإحراقها، كما تم تخريب نصف السوق المحلية.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني الأحد أن الخرطوم تعتزم إرسال قوات أمنية إلى إقليم دارفور المضطرب ”لحماية المدنيين والموسم الزراعي“.

وجاء الإعلان الذي أصدره عبدالله حمدوك بعد يومين من قتل مسلّحين 20 مدنيا على الأقل بينهم أطفال، لدى عودتهم إلى حقولهم الزراعية للمرة الأولى منذ سنوات، في هجوم يندرج في إطار سلسلة أعمال العنف.