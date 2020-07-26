إصابة رئيس حماس في الخارج بكورونا

أصيب رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صلاح، المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته الحركة، اليوم الأحد.

وقالت الحركة، في بيان، إن“صلاح أجرى اختبار كورونا بعد مخالطته عددًا من المصابين، وتبينت إصابته بالفيروس، ونفذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي“.

وأضافت الحركة أن“ماهر صلاح يمارس أعماله من منزله وهو بحالة صحية جيدة“.

وبالإضافة إلى ”صلاح“ يقيم عدد من قيادات حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أبرزهم: رئيس المكتب السياسي الحالي إسماعيل هنية، والسابق خالد مشعل.