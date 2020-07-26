تركيا تعزز أكبر قاعدة لها شمال سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية تحفر أنفاقا وتعزز مواقعها قرب أكبر قاعدة عسكرية لها في ريف ”تل تمر“ شمال سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر سورية محلية قولها، إن القوات التركية تحفر عددا من الأنفاق لتعزيز مواقعها قرب نقاط التماس في ريف ”تل تمر“.

واستقدمت القوات التركية كتلا أسمنتية وحفرت خنادق في قرى ”الأربعين“ و“ليلان“ و“المناجير“ بريف ”تل تمر“ الغربي، حيث تمتد عمليات الحفر والتدشيم من قرية ”العريشة“ وصولا إلى قرية ”الداودية“ غرب ”تل تمر“.

يذكر أن قرية ”الداودية“ يتواجد فيها أكبر قاعدة تركية، تحتوي على دبابات وعشرات الجنود الأتراك، ومجهزة بأسلحة متطورة، وأجهزة تصوير ومراقبة حرارية، إضافة إلى مهبط للطائرات المروحية.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا أفرغت قرية ”داودية ملا سلمان“ لأنها باتت منطقة عسكرية تركية، حيث تم تجريف عدد من المنازل لإقامة تجمعات عسكرية هناك.