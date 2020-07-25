الأمن السوداني يقبض على الداعية الفلسطيني محمود الحسنات

ألقت السلطات السودانية القبض على الداعية الفلسطيني محمود الحسنات، خلال مشاركته في مظاهرات دعت لها جماعة الإخوان المسلمين ضد الحكومة الانتقالية.

وبسحب ما ذكر موقع ”أخبار السودان“، فإنه تم القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمها أنصار النظام السابق، من بينهم محمود الحسنات الذي يعمل خطيب مسجد الشيخ محمد عبدالكريم.

وأشار إلى أنه من ضمن المقبوض عليهم 3 أشخاص من إندونيسيا، وعنصران من اليمن.

وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للحسنات والعناصر الأخرى التي تم القبض عليهم، وهم جالسون فيما يبدو أنه أحد مراكز التوقيف بالسودان.

القبض على سوريين وأندنوسيين ويمنيين في تظاهرات الأمس التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين الكيزانيه..

الغريب في الأمر من ضمنهم الخطيب الفلسطيني محمود الحسنات الذي هرب من غزه تاركآ شعبه محاصر والمسجد الأقصى ليدافع عن الدين في السودان #تبآ_لكم_أين_ما_حللتم pic.twitter.com/qpeBMEnO1s — Abdalaal Anwar (@abdalaal_anwar) July 25, 2020

وأكد ابن عم الداعية الفلسطيني، أحمد الحسنات نبأ اعتقاله، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: “ نتمنى السلامة لابن العم الداعية محمود الحسنات، فهو محتجز لدي السلطات السودانية على إثر مظاهرات من مسجده بعد خطبة الجمعة كما يدعون“.

نتمنى السلامة لابن العم الداعية محمود الحسنات.. فهو محتجز لدي السلطات السودانية على إثر مظاهرات من مسجده بعد خطبة الجمعة كما يدعون Posted by ‎أحمد الحسنات‎ on Saturday, July 25, 2020

و الحسنات خرج من قطاع غزة قبل سنوات، ومكث في عدد من دول المغرب العربي قبل أن يستقر في السودان، حيث يلقى شعبية واسعة هناك، إلا أنه عادة ما كان يستغل شعبيته لتمرير أفكار جماعة الإخوان المسلمين.

وأثار تدخل الحسنات في الشأن السوداني بشكل مباشر، حالة من الغضب والرفض الواسعين في صفوف النشطاء الفلسطينيين الذين اعتبروا مشاركته في مظاهرة ضد الحكومة السودانية زجًا للقضية الفلسطينية في الشأن الداخلي للسودان.