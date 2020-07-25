بسبب مخالفة "إغلاق كورونا".. قتيل برصاص الأمن الفلسطيني في مخيم بلاطة

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أدى خلاف على فتح سوبر ماركت في مخيم بلاطة شرقي محافظة نابلس بالضفة الغربية، إلى اشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعدد من المواطنين ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة آخرين. ويشهد مخيم بلاطة الذي يعد أحد