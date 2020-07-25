الصومال.. تكليف مهدي جوليد برئاسة حكومة تصريف الأعمال

كلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، مساء اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد، برئاسة حكومة تصريف أعمال، خلفا لحسن علي خيري، الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان.

وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، بأن ”جوليد“ سيتولى حكومة تصريف الأعمال حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف خيري في رئاسة الحكومة خلال 30 يوما وفقا للدستور.

ويأتي تعيين حكومة تصريف الأعمال ”في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد“. بحسب بيان الرئاسة.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عبدالرحمن مرسل، أعلن في وقت سابق اليوم، تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة من حكومة خيري، في جلسة شارك فيها 178 عضوا من أصل 275.

وأيد 170 نائبا سحب الثقة من الحكومة، فيما اعترض 8 نواب.