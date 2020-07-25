انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من "قوى الحرية والتغيير‎"

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أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، انسحابه من إعلان قوى الحرية والتغيير بسبب ما قال إنها تجاوزات لبنود الإعلان. ودعا تجمع المهنيين في بيان، إلى مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان للتباحث حول إعادة