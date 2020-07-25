انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من "قوى الحرية والتغيير‎"

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، انسحابه من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير؛ بسبب ما قال إنها تجاوزات لبنود الإعلان.
وذكر في بيان عبر حسابه على تويتر، أنه قرر ”سحب اعتراف تجمع المهنيين السودانيين بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير؛ لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، وانسحاب تجمع المهنيين من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي“.
ودعا البيان، إلى ”تنظيم تجمع المهنيين لمؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه؛ للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير، لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها“.