أول ظهور للناشطة الألمانية هيلا ميفيس بعد تحريرها في العراق (فيديو)

ظهرت الناشطة الألمانية، هيلا ميفيس، الجمعة، عقب تحريرها من الاختطاف على يد القوات العراقية.

وقالت ميفيس، بأول تعليق لها، بحضور وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي،: ”أنا لست جيدة في البروتوكول، لكنني أقدم شكري إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وأشكركم شخصيا (وزير الداخلية العراقي) وكل الفريق، أعرف أن السكرتير اشتغل على تلك القضية، لذلك أشكركم فردا فردا“.

من جهته، كشف مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، تفاصيل جديدة من عملية تحرير الناشطة، بعد اختطافها عدة أيام وسط العاصمة بغداد.

وقال معن في مقطع مرئي، إنه ”تم بذل جهود كبيرة ومتابعة مستمرة من أول دقيقة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، فضلا عن دور الاستخبارات الذي أسفر عن تحرير المختطفة“.

وأضاف أنه ”بعد جهود مضنية وتقاطع معلومات على مدى 72 ساعة، جرى خلالها متابعة كاميرات المراقبة وأخذ أقوال شهود العيان، تم كشف موقع المختطفة، وجرى التحرك سريعا، وبعد الوصول تم تحريرها حيث كانت محتجزة في (هيكل) مهجور، بإحدى مناطق الرصافة ببغداد“.