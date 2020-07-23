الأردن.. وفاة شخص دهسا أثناء فراره من الحجر تثير احتجاجات غاضبة (صور)

لقي سائق شاحنة أردني مصرعه، دهسا، أثناء فراره من الحجر الصحي الذي تفرضه المملكة على سائقي الشاحنات القادمين من الخارج، في ظل الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، إن أحد الأشخاص من المحجور عليهم داخل مركز حدود العمري تعرض للدهس من قبل إحدى المركبات؛ ما أدى إلى وفاته.

وأشار السرطاوي في بيان، إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادثة.

وأضاف أنه ”على إثر ذلك تجمع عدد من الأشخاص المحجورين على مدخل المركز الحدودي حيث تم التعامل معهم وإنهاء الاحتجاج وإعادتهم لأماكن الحجر“.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، تجمع العشرات من سائقي الشاحنات، مساء الأربعاء، أمام متصرفية الرمثا، احتجاجا على إجراءات الحجر في حدود العمري.