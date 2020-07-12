مسؤول فلسطيني: لا حلول في الأفق لحل الأزمة المالية

أكد مسؤول فلسطيني، مساء السبت، عدم وجود حلول تلوح بالأفق لحل الأزمة المالية التي تعاني مها السلطة الفلسطينية، بعد وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على خطوة ضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تبتز السلطة بأموال المقاصة، مشيراً إلى أنه لا أفق لحلول في اللحظة الراهنة.

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”القيادة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة بعد التحلل من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وعليها فنحن أمام حلين أولها حل السلطة الفلسطينية أو تقديم دعم عربي من خلال صندوق الأمن، أو من خلال دعم أوروبي لتسديد رواتب لموظفي السلطة“.

وأضاف أن إسرائيل تشترط على القيادة الفلسطينية عقد اجتماع مشترك من أجل تقديم أموال المقاصة، مشدداً على أنه في ظل وقف كافة الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني لن يكون هناك اجتماع بين الطرفين.

وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية حادة لرفضها استلام أموال المقاصة من السلطات الإسرائيلية، بعد وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، كرد على خطوة الضم الإسرائيلية.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير الفلسطينية أوقفت العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا.