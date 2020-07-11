بمشاركة "التحالف".. عملية عسكرية عراقية على الحدود مع إيران

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الرابعة من عملية عسكرية أطلق عليها ”أبطال العراق“ على الشريط الحدودي مع إيران، في محافظة ديالى، بمشاركة طيران التحالف الدولي.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أنه ”بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم السبت 11 تموز 2020 عملية أبطال العراق / المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى“.

وأضاف البيان أن ”العملية تهدف إلى تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران، والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة“.

وأشار إلى أن العمليات ”تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر بـ 17685 كم2، وانطلقت بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي“.

وذكر بيان لقيادة العمليات أن ”القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وصل إلى مقر جوال العمليات المشتركة / ديالى للإشراف على انطلاق عملية أبطال العراق المرحلة الرابعة“.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت فرقة الرد السريع التابعة للقوات العراقية، تسلمها منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، في محافظة ديالى، بأمر من الكاظمي، من أجل ”مكافحة الفساد المالي، ومنع عمليات الابتزاز“.