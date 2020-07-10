نصر الله يدفعها شرقا.. هل تستطيع الصين إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي؟

منذ دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز لتوجه لبنان شرقا، وتحديدا إلى الصين، تثور التساؤلات عن قدرة بكين على إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار، وحلول الدولة الآسيوية مكان الولايات المتحدة ومؤسسات النظام الاقتصادي العالمي.

وتقول ”مجلة فورين بوليسي“ الأمريكية، إنه إذا كانت كلمة الأمين العام لحزب الله مسموعة في البلاد، فإن الدور الصيني الهامشي في لبنان يمكن أن يتغير قريبا، لكن المستمعين لكلمة نصر الله كانوا في حالة ارتباك شديد، فحجم الأزمة كان واضحا للغاية، وتأثر الاقتصاد اللبناني مؤلم جدا.

وحسن نصر الله -كما تقول المجلة- ليس الوحيد من ضمن الساسة اللبنانيين الذين يعتقدون أن لبنان ربما لا يملك خيارا سوى الدخول في المدار الاقتصادي والسياسي للصين. وإذا حدث ذلك، وفقا لمحللين سياسيين، فإن هذا يمكن أن يمثل فصلا جديدا وغامضا في تاريخ هذا البلد.

فشل مفاوضات صندوق النقد الدولي

وتسابق النخبة الحاكمة في لبنان الزمن من أجل إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تستهدف كبح الفساد، وإعادة هيكلة ديون البنوك، وهي الإجراءات الضرورية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 10 مليارات دولار.

ونقلت ”فورين بوليسي“ عن دبلوماسيين أوروبيين قولهما، إن الخلافات بين الفصائل السياسية اللبنانية هي السبب حتى الآن في عدم الوصول إلى اتفاق حول قرض صندوق النقد الدولي.

وقال آلان بيفاني، مدير عام المالية في لبنان، وأحد أبرز المفاوضين مع صندوق النقد الدولي، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، إنه وصل إلى طريق مسدود مع النخبة السياسية والمالية في لبنان.

وأشار آلان بيفاني إلى أن أصحاب المصالح هم من يعرقلون مسار التغيير، أي عملية إنقاذ متصورة تتضمن تقليص حسابات الطبقة الثرية في بنوك لبنان بقيمة 3 مليارات دولار، الملايين في لبنان هم من تحملوا الفواتير سابقا منذ أن فرضت الحكومة قيودا على رؤوس الأموال منذ منتصف نوفمبر الماضي، ورفضت السماح لهم بسحب أموالهم.

حرب كلامية مع واشنطن

الولايات المتحدة من بين الدول التي تستطيع الوساطة بصورة فعالة بين صندوق النقد الدولي ولبنان، في ضوء أن واشنطن حليف تقليدي لبيروت، وأكبر مساهم مالي للدولة، ولكن حتى في ظل تصاعد الأزمة المالية في لبنان، فإن اللاعبين السياسيين في لبنان صعّدوا الحرب الكلامية مع الولايات المتحدة، وفقا لـ ”فورين بوليسي“.

وألقى حزب الله باللوم على واشنطن في تعمد عرقلة تدفق الدولارات إلى لبنان، في الوقت الذي اتهم فيه مسؤولون أمريكيون حزب الله بتخزين الدولارات والقيام بعمليات تهريب على نطاق واسع.

والأسبوع الماضي، قام قاض لبناني بتوبيخ السفيرة الأمريكية في بيروت ”دوروثي شيا“ بعد انتقادها لحزب الله، وقال إنها تؤلّب اللبنانيين على بعضهم البعض، وفي إجراء غير مسبوق قرر منع وسائل الإعلام اللبنانية من استضافتها لمدة عام، وقال إن أي انتهاك لهذا القرار ستكون عقوبته فرض غرامة بقيمة 200 ألف دولار.

لكن مع ذلك فإن العديد من قنوات التلفزيون اللبنانية استضافت السفيرة الأمريكية في نفس ليلة صدور القرار.

الصين تتحين الفرصة

أمام هذا الانقسام داخل لبنان تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة،تنتظر الصين ذات الوجود التاريخي الضئيل في المنطقة الفرصة، وتسعى كي تحل محل الولايات المتحدة بوصفها اللاعب الخارجي المهيمن على لبنان.

وتحاول شركات صينية إطلاق مشروعات كبرى في لبنان منذ 10 سنوات تقريبا، وتتطلع بصورة أكبر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللبنانية، والآن 40% من الواردات اللبنانية تأتي من الصين، وخلال السنوات القليلة الماضية قامت بكين بتعزيز العلاقات الثقافية، من خلال بناء مركز بيروت الموسيقي الجديد، وأرسلت مساعدات عسكرية خلال حرب لبنان عام 2006 ضد إسرائيل، ونشرت قوات لحفظ السلام بعدها.

وخلال جائحة كورونا، مارست الصين الدبلوماسية الناعمة، وقدمت مساعدات طبية، ومن ضمنها أجهزة لاختبار الفيروس، في ذروة تفشي الفيروس في لبنان، وقام أطباء لبنانيون بتنظيم مؤتمر إلكتروني مع نظرائهم الصينيين، في محاولة للحصول على المعلومات حول أفضل السُبل للتعامل مع الأزمة الصحية.

ويرتكز اهتمام الصين بالشرق الأوسط على مبادرة الحزام والطريق، التي تستهدف توسيع النفوذ الصيني في المنطقة عبر العلاقات الاقتصادية، وترغب بكين في إحياء هذا الطريق المضمحل منذ فترة طويلة، وروابط السكك الحديدية بين بيروت وطرابلس على ساحل البحر المتوسط، والمدن السورية مثل دمشق وحمص، ضمن شبكة بنية تحتية أوسع نطاقا تسيطر عليها في أورآسيا، وسيكون الحد من نفوذ الولايات المتحدة في لبنان مكسبا كبيرا للبلد الصاعد.

شكوك حول جدوى الدور الصيني

تقرير ”فورين بوليسي“ يكشف أن هناك أصواتا متحفظة تماما على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في إنقاذ الاقتصاد اللبناني من الكارثة التي يواجهها.

وتنقل المجلة عن سامي نادر، المحلل السياسي اللبناني، قوله إن الاستثمارات الصينية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، ووقتها ”سيكون لبنان قد مات“.

ويؤكد نادر أن لبنان يحتاج في الوقت الحالي إلى السيولة، وفورا، ويضيف: ”نحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي“.

ونقل التقرير عن شين دينغلي، الخبير الصيني البارز في السياسة الخارجية، قوله: ”ما هو المقابل الذي تتوقعه الصين؟، لا تريد بكين من كل دولة تقوم بمساعدتها أن تردّ ما حصلت عليه من أموال، وترغب أن تكون قوة ناعمة تستطيع تعزيز نفوذها عالميا“.

وقال الخبير، بحسب المجلة: ”عندما كنّا فقراء كانت الولايات المتحدة تقوم بمساعدتنا، نحن نتذكر ذلك، الآن نحن في موقف يسمح لنا بمساعدة الآخرين، نستطيع أن نمنح ملايين الدولارات إلى دول، تعدُنا على سبيل المثال بدعمنا في قضية تايوان دوليا“.

وختمت المجلة الأمريكية تقريرها بقولها: ”بالنسبة للمتظاهرين في شوارع لبنان، فإن الأولوية هي الإصلاحات المؤسسية ضد الفساد، والتي تضمن ألا يواجه لبنان نفس هذه الظروف المأساوية مرة أخرى، هذا هو السبب في أن المساعدة من الصين، التي تشتهر بغض الطرف عن فساد الساسة الأجانب الذين تمنحهم الأموال، تبدو الخيار الأقل جاذبية، لكن اللبنانيين يدركون تمام الإدراك أن الوقت ليس في صالحهم مطلقا“.