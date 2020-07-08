العراق.. الكاظمي يزور عائلة الراحل هشام الهاشمي (صور)

زار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عائلة الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، والذي اغتيل في العاصمة بغداد، مساء الاثنين.

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي، صورًا لزيارته منزل الهاشمي لتقديم العزاء لأسرته.

وأظهرت الصور حضور إخوة الكاظمي وأبنائه الثلاثة، وعدد آخر من أقاربه.

واغتال مسلحون مجهولون الخبير في الشأن الأمني العراقي هشام الهاشمي، أمام منزله بالعاصمة بغداد، في واقعة هزت البلاد، وأثارت غضبا واسعا.

وقال الكاظمي، في اجتماع مجلس الأمن الوطني، الأربعاء إنه ”تم التوجيه بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج، وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء“.

وأضاف الكاظمي: ”إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وألا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير“.