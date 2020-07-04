44 قتيلا في معارك بين الجيش السوري وتنظيم داعش

المصدر: أ ف ب

قتل 44 عنصراً من قوات النظام السوري وتنظيم داعش، خلال الساعات الـ 48 الماضية، في اشتباكات عنيفة تخللتها غارات روسية في البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وشنّ تنظيم داعش، بحسب المصدر نفسه، ليل الخميس الجمعة، هجوماً على مواقع لقوات النظام في محيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة.

وتدخلت الطائرات الحربية الروسية دعماً للقوات الحكومية.

وأفاد المرصد بمقتل 26 مقاتلاً من التنظيم المتطرف جراء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بحياة 18 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، قبل أكثر من عام، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.

ويشن عناصر تنظيم داعش بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام في المنطقة، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز.

وفي التاسع من نيسان/ أبريل، قتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له خلال اشتباكات مع التنظيم الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في بادية مدينة السخنة.

وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال.

وفي منتصف أيار/ مايو، أفاد المرصد بأن التنظيم أعدم 11 عنصراً من قوات النظام رمياً بالرصاص في شرق البلاد.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على ما يسمى بـ ”الخلافة“ لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك عناصر متوارية عن الأنظار في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.

وغالباً ما ينفّذ هؤلاء عمليات خطف، وزرع عبوات واغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن، وتستهدف بشكل شبه يومي أيضاً عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق دير الزور.