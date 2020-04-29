بعد ضغوط واسعة.. الرئيس الفلسطيني يتراجع عن قانون يمنح امتيازات للوزراء

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فجر الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى تعديلات على قانون التقاعد المتعلقة بزيادة مكافآت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء الحكومة الفلسطينية، بعد أن أثار موجة من الجدل والرفض الواسعين في فلسطين.

وقال اشتية في تصريح له عبر صفحته على فيسبوك: إن "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديدًا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرارًا بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير".

الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل... Posted by ‎Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية‎ on Tuesday, April 28, 2020

وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بعد ما أثاره تعديل القانون من حالة واسعة من الرفض في الأوساط الفلسطينية لقرار زيادة رواتب التقاعد الخاصة الوزراء ونواب المجلس التشريعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، قد قالت في بيان لها إنها أرسلت رسالة للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، لمطالبتهم بالعدول على تعديل القانون الذي يمنح امتيازات لكبار موظفي الدولة.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن "منح امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدًا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنه تحميل الموازنة مزيدًا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزًا خطيرًا، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا".

وأضافت الهيئة: أن "تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة".