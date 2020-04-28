سوريا .. ارتفاع عدد قتلى صهريج مفخخ في عفرين إلى 46 (فيديو)

‎ارتفع عدد قتلى انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين شمال سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى 46 شخصًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن"46 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون قتلوا، وأصيب 50 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

وتسبّب الانفجار باندلاع نيران أدت الى تفحم الجثث، وفق المرصد الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا و 6 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.

فيديو متداول للحظة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي مما أسفر عن مقتل 42 مدنياً وإصابة العشرات وفقاً لمراسل "حلب اليوم" pic.twitter.com/ofu6OLNPyy — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) April 28, 2020

وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. واتهمت وزارة الدفاع التركية في تغريدة المقاتلين الأكراد "باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين".

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار/مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين".

وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ عددهم 320 ألفًا، على الفرار، ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.

وتتعرض المنطقة بين حين وآخر لتفجيرات واغتيالات تطاول قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، دون أن تتبناها أي جهة، بينما تتحدث منظمات حقوقية عن "انتهاكات" تلحق بالسكان الأكراد الذين لم ينزحوا منها.

ويقيم في عفرين الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم إجلاؤهم إثر سيطرة قوات النظام على منطقتهم في ضوء هجوم واسع أعقب سنوات من القصف والحصار.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.