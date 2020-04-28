سلفاكير يدعو الأطراف السودانية إلى "تنازلات" لإبرام اتفاق سلام شامل

دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت اليوم الثلاثاء، أطراف مفاوضات السلام السودانية إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق شامل قبل 9 أيار/مايو المقبل.

وأطلع رئيس فريق الوساطة من دولة جنوب السودان، توت قلواك، الرئيس سلفاكير على مستجدات عملية التفاوض، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).

وقال قلواك، لاحقا، إن سلفاكير دعا أطراف عملية السلام السودانية إلى بذل المزيد من الجهود وتقديم تنازلات لتحقيق السلام الشامل في السودان.

وتابع: "نؤكد حرصنا على استمرار المفاوضات (عبر دائرة تلفزيونية بسبب جائحة كورونا) كسبا للوقت، وحتى لا تتوقف العملية التفاوضية بصورة نهائية ."

وأعلن الوفد الحكومي المفاوض، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة بمسار إقليم دارفور (غرب)، على إضافة 4 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي تُخصص لـ"كتلة السلام"، وهي الحركات المشاركة في مفاوضات السلام بمساراتها الخمس.

وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات هي: دارفور، والولايتان جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.

ومن المأمول التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام بحلول 9 أيار/مايو المقبل، بحسب ما حددته وساطة جنوب السودان.