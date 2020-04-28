عشرات القتلى والجرحى بانفجار صهريج وقود في عفرين السورية (فيديو)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قنبلة انفجرت في صهريج وقود في مدينة عفرين شمال سوريا أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن ما لا يقل عن 40 مدنيا، بينهم 11 طفلاً، قضوا في الهجوم، وأصيب 47 آخرون، فيما حملت الوزارة المسؤولية عن تنفيذه لعناصر كردية.

انفجار ضخم في السوق الشعبي بمدينة #عفرين السورية الخاضعة لسيطرة #تركيا.. وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/5868bhME3b — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 28, 2020

وأشار المرصد إلى أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا، وأن من بين القتلى 6 عناصر من أعضاء تلك الفصائل.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن معظم القتلى قضوا جراء إصابتهم بحروق من النيران التي اندلعت عقب انفجار الصهريج المفخخ، حيث أن غالبية الجثث متفحمة.

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت سابقاً على طريق "ترندة" بمدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.