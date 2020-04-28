تسجيل 7 وفيات و540 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع وفيات، و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مكتب الاتصال التابع لحكومة الإمارات، في تغريدة على تويتر، إن وزارة الصحة "أعلنت تسجيل 541 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في مختلف مناطق البلاد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 11,380 حالة".

وأضاف المكتب أن 7 أشخاص توفوا بسبب الفيروس، حيث كانوا يعانون من مضاعفات مرتبطة بأمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 2,181 حالة، وذلك بعد تسجيل 91 حالة شفاء جديدة لمصابين بكورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.