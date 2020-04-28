"ليلة سقوط المصارف".. قنابل "المولوتوف" تدخل على خط المواجهة في لبنان

هاجم محتجون غاضبون على الأزمة الاقتصادية في لبنان، مصارف بقنابل المولوتوف، وحطموا واجهات عدد كبير منها.

وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان ومدن أخرى، احتجاجات ليلية تنديدا بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إذ حطم محتجون ليلا واجهات بعض المصارف في طرابلس، واشتبكوا مع أفراد الجيش الذين استخدموا الغاز المدمع، ما تسبب بإصابة عدة أشخاص بجروح، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه.

وقذف عدد من الشبان واجهة أحد المصارف في "محلة رأس النبع" فجرا، بعبوات حارقة، ما أدى إلى إتلاف الواجهة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة بالتزامن مع إجراءات تتخذها الحكومة اللبنانية لمكافحة كورونا، وهو الفيروس الذي أثر على اقتصادات دول العالم، غير أنه في لبنان زاد الأمر سوءا باعتبار أن الاقتصاد يعاني منذ وقت طويل من أزمة اقتصادية خانقة.

وتجددت الاحتجاجات على إثر امتناع المصارف اللبنانية عن تسديد الإيداعات النقدية بالدولار للعملاء، وهو ما فجر الأوضاع لتصل إلى حد مهاجمتها من قبل محتجين بقنابل المولوتوف.

ويتهم المحتجون المصارف بتحقيق أرباح خيالية على حساب صغار المودعين، إضافة إلى أن الطبقة السياسية الحاكمة تمتلك أغلب المصارف في لبنان.

وترافقت الاحتجاجات مع انطلاق وسومات على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الأكثر تداولاً، وتضمنت دعوات إلى إحراق المصارف، وكان أبرزها: "#ليلة_سقوط_المصارف".

إغلاق المصارف

من جهتها، أدانت جمعية مصارف لبنان "شتى أنواع الاعتداءات، خاصة عمليات التفجير والتخريب التي تعرضت لها فروع بعض المصارف في عدد من المناطق اللبنانية، وما رافقها من تهديدات شخصية طالت بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف".

واعتبرت الجمعية أنه "ليس من شأن هذه الأعمال الإجرامية والمهددة للاستقرار الأمني ولسلامة موظفي القطاع أن تسهم أو تعجّل في حل المشاكل المالية والنقدية التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة الصعبة".

وأصدرت جمعية المصارف بيانا أعلنت فيه إغلاق المصارف في طرابلس على إثر "أعمال الشغب" التي شهدتها المدينة.

وقالت الجمعية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية بينها موقع "لبنان 24": "بسبب الاعتداءات وأعمال الشغب الخطيرة التي تتعرض لها فروع المصارف في عاصمة الشمال، تعلن جمعية مصارف لبنان أنه تقرر إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس ابتداء من يوم الثلاثاء إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها حفاظاً على أرواح الموظفين والزبائن".

تصعيد

ورأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" بلبنان مصطفى علوش، أن الأحداث في الأيام المقبلة "ستشهد مزيدا من التصعيد في الشارع، بسبب عجز الدولة عن إيجاد الحلول للأزمات المتعاقبة التي يشهدها الشارع اللبناني"، على حد قوله.

وقال علوش لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن الأمور "ذاهبة إلى مزيد من التصعيد كون الخيارات السياسية لفتح مجال للخيارت الإنقاذية غير متاحة في الوقت الحالي نظراً لسيطرة الميليشيات على الدولة"، بحسب قوله.

وأعرب عن أسفه لسقوط ضحية خلال الاحتجاجات المسائية التي شهدتها طرابلس، مطالباً القوى الأمنية بـ"فتح تحقيق سريع لمعرفة ملابسات الحادث".

وتشهد المدينة هدوءا حذرا وحركة سير خجولة جدا، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي في شوارع المدينة كافة، وتقوم عناصر الجيش بمداهمات عدة لتوقيف "المخلين بالأمن"، خاصة الذين أحرقوا آلية تابعة له وحطموا واجهات المصارف وألقوا القنابل الحارقة على الصرافات الآلية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وأعلن الجيش، الثلاثاء، إصابة 40 عسكريا جراء الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش في بيان: "إلحاقا لبياننا السابق حول قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس ليل الاثنين، وفي إطار أعمال الشغب المذكورة، أصيب 40 عسكريا من بينهم 6 ضباط".

وأكد الجيش توقيفه 9 أشخاص في طرابلس "لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق 3 مصارف وعدد من الصرافات الآلية واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، ورمي رمانة (قنبلة) يدوية باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري".

وأثار الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر الماضي، ومنها انطلقت شرارة الهجمات على فروع المصارف في المناطق، ولكن تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب والوعود التي أطلقتها، فضلا عن أزمة كورونا أدت إلى تراجع حدة التظاهرات بشكل كامل تقريبا.

واندلعت شرارة الاحتجاجات مجددا ليل الأحد الماضي، بعد أن أغلق محتجون عددا من الطرقات بالإطارات المشتعلة، لتتحول ليل أمس الاثنين إلى مواجهات وصفت بـ"العنيفة" ما بين القوى الأمنية والمحتجين في أكثر من منطقة، خصوصاً تلك التي شهدتها طرابلس.

ومنذ بداية آذار/ مارس وبعد إعلان الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا ودخول شهر رمضان، ارتفعت أسعار السلع الغذائية في لبنان بشكل جنوني قارب 400%، في ظل النقص الكبير بالعملات الأجنبية.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 قد تراجعت خلال الأشهر الماضية لتصل إلى 4200 مقابل الدولار في السوق الموازية.