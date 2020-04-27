ليبيا.. ترحيب سياسي وشعبي واسع بإعلان حفتر والأمم المتحدة تدعو للحوار

قوبل إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تولي الجيش قيادة البلاد، أمس الاثنين، بترحيب ومباركة كبيرين من قبل فعاليات سياسية ليبية واسعة، بينما جددت الأمم المتحدة وأمريكا دعوتهما طرفي الأزمة إلى الحوار.

وعقب إعلان حفتر، توليه لإدارة البلاد، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، الاثنين، إن على المجتمع الدولي احترام "خيارات الجيش".

وقال أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، إن "حكومة الوفاق غير المعتمدة استغلت اتفاق الصخيرات لتعميق الأزمة في ليبيا"، لافتا إلى أن "الجيش التزم بالهدنة، لكن حكومة الوفاق هي من خرقتها".

مسيرات شعبية

وعقب إعلان حفتر، قبوله لتفويض الشعب الليبي، خرجت مسيرات ليلية في عدد من المدن تأييدا لقرار قيادة الجيش، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وإدارة شؤون البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكافة الهياكل السياسية الحالية.

وردد مئات الليبيين، خلال هذه المسيرات، شعارات مؤيدة لقرار قيادة الجيش الوطني الليبي، تولي إدارة البلاد، وسط سخط واسع على حكومة "الوفاق" ودعوات كبيرة لدعم الجيش الليبي والوقوف إلى جانبه في المعارك ضد الميليشيات المسلحة.

من جانبه، قدم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة التهنئة لخليفة حفتر بعد إعلانه قبول التفويض من الشعب الليبي.

وقال المجلس إن هذا التفويض "مستحق، مؤكدا أن "قائد الجيش الليبي أهل لرئاسة البلاد".

وأضاف المجلس في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن "هذا القرار يأتي استجابة فورية لصوت الشعب الليبي الذي خرج في مسيرات حاشدة مؤيدة، وبيانات تفويضية لخليفة حفتر لإدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية".

دعوة للحوار

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز تواصلت مساء الاثنين مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، هاتفيا للتشاور حول آخر التطورات في ليبيا، وذلك عقب إعلان حفتر تولي إدارة البلاد.

وأوضحت البعثة، أن الحديث تطرق للمبادرة التي قدمها المستشار صالح مؤخرا، والتي اعتبرتها وليامز "إشارة إيجابية".

وقالت ويليامز إنها "ترحب بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدا والتي تسعى إلى إنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين".

كما أكدت الممثلة الخاصة بالإنابة "أهمية الإنصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع هذا الشهر الفضيل، والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائيا بما يتناسب مع مصلحة ليبيا والليبيين".

بدورها، قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، في بيان صادر عنها مساء الاثنين إنها "ترحب بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد خاصة مع استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا الذي يهدد بحصد مزيد من الأرواح".

وحث البيان الجيش الوطني الليبي على "الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للقتال لدواعي إنسانية مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف".