قناة عبرية: الغارة الإسرائيلية بمحيط دمشق استهدفت أسلحة إيرانية متطورة

قالت قناة إسرائيلية، إن الغارة المنسوبة لطيران الاحتلال في محيط العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، استهدفت أسلحة متطورة نقلتها إيران إلى النظام السوري مؤخراً.

وأوضحت قناة "كان" الرسمية، مساء يوم الاثنين، أن تصاعد وتيرة الغارات في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى "إسراع إيران في تنفيذ مخططاتها العسكرية هناك".

وأشارت إلى أن الغارة التي شهدتها دمشق، صباح الاثنين، هي رابع غارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث استهدفت 3 منها مواقع للإيرانيين، فيما استهدفت واحدة مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وأضافت أن إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا الأسبوع الماضي واستمرارها في "مشروع لزيادة دقة الصواريخ يأتي رغم الأزمة الصحية (كورونا) والاقتصادية التي تعاني منها"، لافتة إلى أنه "من هذا المنطلق تسرع إسرائيل من وتيرة هجماتها في سوريا".

ولم يصدر عن تل أبيب ما يؤكد أو ينفي ما أوردته القناة الرسمية، ولا تعلن إسرائيل عادة على تفاصيل الغارات التي تشنها.

وصباح الاثنين، أفادت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن أنظمة الدفاع الجوي السورية اعترضت "أجساما معادية" في محافظة دمشق.

وقالت الوكالة إن أنظمة الدفاع الجوي السورية اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقت من فوق الأجواء اللبنانية "قبل أن تبلغ أهدافها".

ولفتت إلى أن الغارة الإسرائيلية أفضت إلى مقتل 3 مدنيين في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.