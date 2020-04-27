الأمن اللبناني يستخدم الرصاص المطاطي ضد مواطنين قطعوا طريقا رئيسا شرق بيروت

قطع حوالي 30 محتجا اليوم الإثنين، طريق منطقة "فرن الشباك" الرئيس، شرق العاصمة بيروت، بإطارات مشتعلة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وتدخل الجيش اللبناني على الفور، وألقى قنابل مسيلة للدموع وأطلق رصاصا مطاطيا في الهواء، لإعادة فتح الطريق، وهو ما حدث بالفعل بعد ساعة تقريبا.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، عبر حسابها بـ"تويتر" في وقت سابق الإثنين، "احترامها حق التظاهر"، داعية المتظاهرين إلى "عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ويشهد منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

وأجبر المحتجون، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 شباط/ فبراير الماضي.