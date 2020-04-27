بومبيو والبرهان يبحثان ترتبيات رفع السودان من "قائمة الإرهاب"

بحث رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ترتيبات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر بيان صادر عن المجلس السيادي اليوم الإثنين، أن "الاتصال الهاتفي بين بومبيو والبرهان بحث ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمساعدات الأمريكية للسودان في مجابهة فيروس الكورونا، وموقف السودان من مشروع القرار المتوقع من مجلس الأمن الدولي، بجانب التعاون الأمني بين البلدين بالإضافة إلي الفترة الانتقالية والدعم المطلوب لها".

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج فيها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.