مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تنتهي قريبا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، وعبر عن "قلقه العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية لا سيما على الأطفال.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء"، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.

وتابع قائلا: "أمامنا طريق طويل والكثير من العمل".

وقال: "استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فإنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة؛ بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا".

وأضاف: "عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول أفريقيا وجنوب الصحراء... يجب عدم حدوث ذلك. نعمل مع الدول لدعمها".

واعتبر تيدروس أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية كانون الثاني/ يناير، مشددا على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

وقال: "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية؛ لأن حالة الطوارئ العالمية أعلنت في 30 كانون الثاني/ يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين، ولكن بدون إحصاء وفيات.