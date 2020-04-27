حكومة كردستان تصف قطع بغداد رواتب موظفيها بأنه "ورقة ضغط سياسية"

اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، قطع رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية "ورقة ضغط سياسية"، وذلك في أول رد رسمي على إجراء بغداد.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، إنه "تم التأكيد في الاجتماع الذي عقد اليوم مع الوفد المفاوض العراقي، على عدم جواز استخدام مسألة رواتب الموظفين وقوت شعب كردستان كورقة ضغط تستخدم في المزايدات السياسية".

وأضاف أن "الاجتماع كان إيجابيا وقد تم التوصل خلاله إلى مجموعة من النقاط منها استمرار التنسيق والتعاون بين الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي واللجنة التفاوضية".

وأضاف عادل، أن "حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالاتفاقات المالية والنفطية في إطار ما تمخضت عنه التفاهمات مع الحكومة الاتحادية في نهاية عام 2019، ونحن متأكدون ولدينا كل الثقة بأن مطالبنا قانونية وحقة في إطار الحقوق المالية وما يتعلق برواتب الموظفين".

وأوقفت الحكومة العراقية، صرف النفقات لحكومة إقليم كردستان شمال البلاد، بسبب الامتناع عن تسليم الكمية المتفق عليها من واردات النفط.

ونص اتفاق وقع العام الماضي، على تسليم إقليم كردستان 250 ألف برميل نفط يوميا، على أن تدفع بغداد مقابل ذلك مرتبات الموظفين الأكراد.

وأظهرت وثائق رسمية، نشرتها وسائل إعلام محلية، إصدار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، جملة توجيهات تتعلق بمستحقات إقليم كردستان المالية.

ووفق قانون الموازنة العامة لعام 2019، فإنه إذا لم تسلم حكومة كردستان عائدات النفط إلى بغداد، سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم.

وبدأت الخلافات منذ عام 2014 بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني عندما رفض الأخير دفع المستحقات المالية عن بيع النفط، ليلجأ المالكي إلى قطع رواتب الموظفين.

وتتهم أوساط سياسية عراقية رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بالتهاون في مسألة المستحقات النفطية المتحصلة من بيع نفط كردستان، بسبب علاقاته الوثيقة مع مسؤولي الإقليم من زمن المعارضة، وإقامته هناك.

وتسببت الخلافات في هذا الملف بتظاهرات واحتجاجات استمرت عدة سنوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، للمطالبة بدفع الرواتب بشكل كامل، فيما لجأ الإقليم إلى استقطاع تلك الرواتب ودفع نصفها أو أقل من ذلك خلال السنوات الماضية، ليتمكن أخيرا من دفع كامل المستحقات بعد الاتفاق النفطي، لكن هذا الاتفاق انهار قبل أيام، واتهمت كتل سياسية عراقية، وزير المالية في الحكومة الاتحادية وهو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمنح حكومة الإقليم مبلغ (5 مليارات) خلاف الضوابط.