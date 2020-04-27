سوريا .. اشتباكات بين فصيلين مدعومين من تركيا في رأس العين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من فصائل سورية مدعومة من الجيش التركي في ريف رأس العين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد اليوم الاثنين أن الاشتباكات دارت بين مسلحين من جماعة "أحرار الشرقية" وعناصر من جماعة "الفرقة 20"، وهما فصيلان مواليان لتركيا.

ووفقا للمرصد فإن الاشتباكات اندلعت بعد استهداف عناصر من "الفرقة 20" لسيارة إطعام تابعة لأحرار الشرقية في قرية حروبي في ريف رأس العين الغربي.

هذا ولم يذكر المرصد السوري أي معلومات عن حجم الخسائر البشرية جراء الاشتباكات الأخيرة.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين جماعتي "أحرار الشرقية" و "لواء المعتصم" في الـ23 من نيسان/أبريل الجاري في مدينة رأس العين وريفها، بسبب خلافات على تقاسم المسروقات، بحسب المرصد.

ووثق المرصد حينها مقتل عنصرين وإصابة عدد آخر جراء الاشتباكات.

وكان الجيش التركي احتل مدينة رأس العين، شمال شرق سوريا، إثر العملية العسكرية التي شنها في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمساندة من مسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة.