إسرائيل تشن هجوما صاروخيا على أهداف في محيط دمشق (فيديو)

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فجر اليوم، إن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط سماء دمشق.

وأضافت إن الدفاعات أسقطت عدة صواريخ، مشيرة إلى أن الهجوم، شنته طائرات إسرائيلية من فوق الأجواء اللبنانية.

ولم ترد تفاصيل عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الجنوب اللبناني، بالتزامن مع الهجوم الصاروخي.

ونشرت صفحة "ملحق" الإخبارية اللبنانية على تويتر، مقطع فيديو قالت إنه للهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق، من طائرات إسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية، التي شن بعضها غارات وهمية في جنوب لبنان.