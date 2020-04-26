تجدد الاحتجاجات المنددة بالأزمة المعيشية‎ في لبنان (فيديو)

احتشد لبنانيون، يوم الأحد، في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وغلاء المواد الغذائية.

واقترب سعر الدولار من 4 آلاف ليرة لبنانية، في السوق السوداء، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.

وأظهرت مقاطع متداولة وفيديو احتجاجات ليلية في ساحة النور في طرابلس (شمال لبنان) تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية.

وقال نشطاء إن قوى الأمن اشتبكت مع المحتجين، بعدما قطعوا جسر البالما (يربط طرابلس بالعاصمة بيروت) بالإطارات المشتعلة رفضًا للغلاء الكبير، لاسيّما خلال شهر رمضان.

وأغلق آخرون مدخل الجسر السريع في منطقة شكا (شمال لبنان)، بالإطارات المشتعلة، إلا أن عناصر شرطة البلدية أزالوا الإطارات وأعادوا فتح المسلك.

وتشير التغريدات المتداولة على موقع "تويتر" إلى أن محتجون قطعوا الطريق السريع في منطقة الزلقا (شرق بيروت) بالإطارات المشتعلة، كما نفذ آخرون ذات الإجراء على طريق الجنوب السريع وتحديدًا في منطقة السعديات، مندّدين بالأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار.

ويزيد من صعوبة الوضع أن لبنان يشهد، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسة ومؤسسات حكومية.

قطع طرقات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية مع وصول سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/eX3zG8nx3L — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) April 26, 2020

متل العادة نزل الجيش و القوى الأمنية بكثافة على #جل_الديب 😏

بدل ما تتواجهوا مع الفقير روحو اسحبوا الزعيم الحرامي الفاسد من نص دين بيتو و خدو حقنا و حقكن بأيديكم

يا عسكر، عسكر عالفقير ؟؟#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/ayqCpZiyce — Sabine Jean Youssef (@sabineyoussef86) April 26, 2020