الجيش العراقي والعشائر يصدان هجومًا لـ"داعش" قرب حدود سوريا

صدت قوات من الجيش العراقي والعشائر، اليوم الأحد، هجومًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ناحية الوليد بمحافظة الأنبار الحدودية مع سوريا.

وقال مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز، إن"تنظيم داعش الإرهابي شن هجومًا بأسلحة متوسطة وخفيفة على الناحية الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار".

وأضاف أن"الهجوم انطلق من عمق الصحراء، وتصدى له الجيش والعشائر بعد اندلاع مواجهات عنيفة ضد التنظيم الارهابي"، وهو ما "أسفر عن إصابة أحد شيوخ الناحية".

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحي "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات: كركوك، وصلاح الدين، وديالي، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق في العام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد والتي اجتاحها التنظيم صيف العام 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من البلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.