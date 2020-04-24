السودان.. البرهان يتهم أحزابا بتشكيل "خلايا" داخل الجيش‎ (فيديو)

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أحزابا سياسية بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية في البلاد.

جاء ذلك في فيديو ترويجي بثه التلفزيون السوداني الرسمي لمقابلة أجراها مع البرهان، من المقرر عرضها كاملة مساء غد السبت.

غداً في الثامنة مساء ، حوار تلفزيون السودان مع رئيس مجلس السيادة، يجريه الإعلامي المتميز لقمان أحمد مدير الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون.#السودان pic.twitter.com/E7jshhHYdB — Sudan News (@Sudan_tweet) April 24, 2020

وردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية، قال البرهان: "بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية".

وتابع: "نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها".

ومن المقرر أن يتحدث البرهان عن لقائه المثير للجدل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تضمن الإعلان الترويجي سؤال المحاور عن طبيعة اللقاء وحجب رد رئيس مجلس السيادة.

وعن محاكمات رموز النظام السابق قال: "هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية".

وقال البرهان في كلمة بمقر القيادة العامة للجيش، الأحد الماضي، إن المنظومة الأمنية في السودان "متوحدة ومتماسكة".