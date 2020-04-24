السودان.. البرهان يتهم أحزابا بتشكيل "خلايا" داخل الجيش‎ (فيديو)

السودان.. البرهان يتهم أحزابا بتشكي...

المصدر: إرم نيوز

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أحزابا سياسية بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية في البلاد.

جاء ذلك في فيديو ترويجي بثه التلفزيون السوداني الرسمي لمقابلة أجراها مع البرهان، من المقرر عرضها كاملة مساء غد السبت.

وردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية، قال البرهان: "بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية".

وتابع: "نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها".

ومن المقرر أن يتحدث البرهان عن لقائه المثير للجدل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تضمن الإعلان الترويجي سؤال المحاور عن طبيعة اللقاء وحجب رد رئيس مجلس السيادة.

وعن محاكمات رموز النظام السابق قال: "هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية".

وقال البرهان في كلمة بمقر القيادة العامة للجيش، الأحد الماضي، إن المنظومة الأمنية في السودان "متوحدة ومتماسكة".

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السودان
الخرطوم
تاغ
عبد الفتاح البرهان
تاريخ النشر
تاريخ التحديث