تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد (فيديو)

أصيب عدد من المتظاهرين في صدامات تجددت مع قوات الأمن، مساء اليوم الخميس، في ساحة الخلاني، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الناشط المدني سجاد حسين، إن"قوات من مكافحة الشغب، شنت هجومًا جديدًا، على المتظاهرين في ساحة الخلاني، باستخدام قنابل غاز مسيل الدموع، وكذلك بنادق الصيد".

وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن تلك الصدامات تتسبب "بجرح عدد من المتظاهرين"، مؤكدًا أنه حتى تصريحه "لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بصفوف المتظاهرين".

وبين حسين أن "قوات الأمن تحاول حسر التظاهر والاعتصام من جديد، في ساحة التحرير فقط، حتى تقوم فيما بعد بالهجوم على الساحة، بكل سهولة بعد محاصرتها من كافة الجهات، ولهذا هي تقوم بهجمات يومية على ساحة الخلاني".

🔴 محاولة اقتحام جديدة من الجماعات المسلحة في الخلاني 🔴 الاعتداء كان بقنابل صوتيات، بنادق صجم، طشارية، من الفروع 🔴 جرح مسعفة و متظاهر سلمي واصابات اخرى 🟡 تخيلوا العاصمة بغداد بية جماعات مسلحة تهجم على الناس وقوى الامن ماتعرف منو ذولة !#العراق #بغداد #العراق_أولا pic.twitter.com/DWXGuPqYwZ — Husam Altaee (@husam_taee) April 23, 2020

وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، منذُ يوم الثلاثاء الماضي، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وتوقفت الاحتجاجات في 17 من شهر آذار/مارس الماضي، مع فرض السلطات حظر تجول للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة في بغداد ومحافظات أخرى.