مقتل وإصابة 7 من حزب الله العراقي في هجوم مباغت لداعش شرق سوريا

مقتل وإصابة 7 من حزب الله العراقي ف...

المصدر: فريق التحرير

قتل اثنان وأصيب ثلاثة آخرون من حزب الله العراقي، في هجوم مباغت لتنظيم داعش في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر داعش نفذوا هجوما مباغتا جديدا على موقع لقوات "حزب الله العراقي"؛ ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 5 آخرين من عناصر الحزب.

وأضاف أن ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" و"الدفاع الوطني"، أرسلوا بعد الهجوم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية، منذ آذار/ مارس الماضي، إلى نحو 418 قتيلا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، في هجمات نفذها عناصر تنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

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