مقتل وإصابة 7 من حزب الله العراقي في هجوم مباغت لداعش شرق سوريا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم داعش نفذ هجوما مباغتا جديدا على موقع لقوات "حزب الله العراقي" في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا. وقال المرصد إن اثنين من عناصر حزب الله العراقي قتلوا فيما أصيب 5 آخرون في الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الطرفين. https://twitter.com/syriahr/status/1253283187750469633 وأضاف أن ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" و"الدفاع الوطني" أرسلوا بعد الهجوم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية منذ آذار/ مارس الماضي إلى نحو 418 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجمات نفذها عناصر تنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.