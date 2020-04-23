إدانة فلسطينية لتصريحات بومبيو ودعوة لملاحقة أمريكا وإسرائيل قضائيا

وصفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن "ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل"، بالمعيبة، معبرة عن إدانتها لتلك التصريحات.

وقالت عشراوي: "مرة أخرى تبرهن هذه الإدارة عن حقيقتها ونواياها وتواطئها، وتواصل سياسة دعم وتشجيع الانتهاكات الإسرائيلية القائمة على الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتوفر لدولة الاحتلال الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة".

وأشارت المسؤولة الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعديان بشكل ممنهج على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ملاحقتهما قضائيا.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإن قرار الضم الإسرائيلي مستند إلى خرائط الضم الأمريكية - الإسرائيلية التي هي جزء من صفقة القرن.

وأضاف ردا على تصريحات بومبيو، أن الفلسطينيين وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون أمن ولا استقرار دون حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا في أي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيليين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية.