الحكومة العراقية تنفي منح ميليشيات حزب الله أراضي في المنطقة الخضراء

نفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، منح قطع أراضٍ داخل المنطقة الخضراء في بغداد إلى ميليشيات كتائب حزب الله.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، أن "بعض مواقع التواصل ووسائل الإعلام نشرت خبرًا مفبركًا عن قيام مدير مكتب رئيس الوزراء بمنح قطع أراضٍ داخل المنطقة الخضراء لصالح حركة كتائب حزب الله".

وأضاف، أنه"في الوقت الذي نكذب فيه هذا الخبر جملة وتفصيلًا، نؤكد أن مدير مكتب رئيس الوزراء لا يمتلك أية صلاحيات قانونية تخوله تمليك أي قطعة أرض سواء للاستثمار أو لأي غرض آخر وفي أي مكان في المنطقة الخضراء أو خارجها".

وتابع، أن"الحكومة الحالية برئاسة السيد عادل عبد المهدي لم تقم أبدًا بمثل هذه الخطوة داخل المنطقة الخضراء لأي جهة كانت، وعليه ستتم مقاضاة الجهات المروجة لهذه المعلومات المخالفة للحقيقة والمكشوفة الأهداف والدوافع في هذا التوقيت بالذات".

ويأتي ذلك بعد أن كشف الباحث في معهد واشنطن مايكل نايتس، عن منح الحكومة العراقية أراضي وجعلها تحت سيطرة كتائب حزب الله.

وقال نايتس عبر "تويتر"، إن"انتزاع قطعة الأرض هذه مقلق للغاية، فقد قام نحو 200 مسلح من كتائب حزب الله، قبل ساعات قليلة، بإقامة خيم ومقار مقابل دار الضيافة التابع لرئاسة الوزراء".

ووصف نايتس الخطوة بـ"الخطيرة والمقلقة للغاية" على اعتبار أن الأرض المستولى عليها من قبل الميليشيات الموالية لإيران تقع على مفترق طريق حيوي في مركز السلطة ببغداد.

وأكد، أن"قوات من عمليات بغداد والوحدات الخاصة العراقية تحاول منع عناصر الميليشيات من الاستيلاء على المكان الذي سيمنحهم مجال رؤية عاليًا جدًا بين سفارة واشنطن وسفارة بريطانيا".