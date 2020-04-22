العراق.. انسحاب 4 فصائل مسلحة "رسميا" من الحشد الشعبي

انسحبت 4 فصائل شيعية مسلحة بشكل رسمي من هيئة الحشد الشعبي في العراق، وانضمت إلى القوات الخاصة التي ترتبط برئيس الوزراء، بحسب مصدر عسكري، الأربعاء.

وقال المصدر، وهو ضابط بوزارة الدفاع العراقية طلب عدم نشر اسمه: إن "فصائل فرقة العباس القتالية، ولواء علي الأكبر، وفرقة الإمام علي، ولواء أنصار المرجعية، انسحبت بشكل رسمي من هيئة الحشد الشعبي، بعد صدور موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "الفصائل الأربعة ارتبطت (بعد الانسحاب) بشكل مباشر برئيس الوزراء، حيث صُنفت على أنها قوات احتياط خاصة برئاسة الوزراء، ولم تعد ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي".

وأوضح أن "انسحاب الفصائل الأربعة جاء بسبب خلافات إدارية ومالية بين قادة الفصائل والجهات الإدارية في هيئة الحشد الشعبي".

ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعقيب من السلطات العراقية بشأن ما صرح به المصدر العسكري.

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة شيعية، انخرطت في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، بفتوى من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في حزيران/يونيو 2014.

وأبرز فصائل الحشد الشعبي هي منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وسرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وسرايا عاشوراء بزعامة عمار الحكيم، وفرقة العباس القتالية، وهي تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، وحركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي، وكتائب حزب الله بقيادة جعفر الغانمي، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.