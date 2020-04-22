الرئيس الفلسطيني يهدد بإلغاء الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل في حال تطبيق ضم الضفة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قامت إسرائيل بضم مستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة له بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، "أبلغنا الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي في حال نفذت إسرائيل عملية الضم".

وأضاف في كلمته: "سنعتبر كل الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا لاغية على الفور، وسوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وثوابتنا الوطنية".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "انشغال الفلسطينيين ودول العالم في مواجهة جائحة كورونا لن يلغي الحق الفلسطيني في الوقوف في مواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية من أجل تطبيق صفقة القرن".