العراق.. دعوات لإخراج مليشيات موالية لإيران من محافظة الأنبار

دعا حزب الحل العراقي، بزعامة السياسي السني البارز جمال الكربولي، اليوم الأربعاء، هيئة الحشد الشعبي إلى سحب مليشيات كتائب حزب الله ولواء الطفوف، الموالية لطهران، من محافظة الأنبار، بشكل فوري.

وذكر الحزب في بيان له، أن "هناك تذمرًا من قبل المواطنين في قضاء القائم ومزارعه من تصرف منتسبي وحدات كتائب حزب الله ولواء الطفوف دفعهم إلى مطالبتنا والقوى السياسية في محافظة الأنبار للتحرك وحث هيئة الحشد الشعبي إلى سحبها واستبدالها بقطعات الحشد العشائري أو الجيش العراقي، بشكل فوري".

وشدد الحزب العراقي السني على "ضرورة أن تولي الحكومة الاتحادية مزيدًا من الاهتمام والدعم للمناطق الحدودية ومنها قضاء القائم على وجه الخصوص، فضلا عن اتخاذ القرار الفوري بسحب قطعات الحشد الشعبي من المناطق السكنية ومزارع المواطنين".

ودعا إلى "تعويض أصحاب الدور التي شغلتها هذه القطعات والمشاريع الزراعية المعطلة منذ ثلاث سنوات وبما يضمن حقوق المتضررين قانونيًا".

في السياق، قال السياسي العراقي مثال الألوسي، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الفصائل الموالية لطهران، تتواجد في المناطق السنية المحررة، من تنظيم داعش، لأسباب عدة منها إجراء عمليات تغيير ديمغرافي، وكذلك، السيطرة على المشاريع الاقتصادية في تلك المناطق".

وبين الألوسي أن "هذه الفصائل، تعمل بتواجدها بهذه المناطق، إلى بسط نفوذها السياسي، من خلال ترشيح شخصيات لها بهذه المناطق، وإجبار المواطنين بالترغيب والتهديد على التصويت لهم، حتى تشارك القوى السياسية السنية وتنافسهم في مناطقهم، ولهذا تبعات مستقبلية خطيرة".

وتسيطر عدد من المليشيات المسلحة الموالية والمدعومة من قبل إيران، على غالبية المدن السنية، المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، قبل عدة سنوات.

وترفض تلك الفصائل الانسحاب من تلك المناطق، بحجة أنها جزء من هيئة الحشد الشعبي، التي تعبر وفق القانون العراقي، مؤسسة عسكرية رسمية، بعد تصويت البرلمان العراقي، على قانون خاص بها.