إسرائيل تعلن اعتقال خلية تابعة لحماس خططت لهجمات في القدس ورام الله

المصدر: أ ف ب

أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية "شين بيت"، يوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة فلسطينيين يتهمهم بالانتماء إلى "البنية التحتية لحماس"، والتخطيط لهجمات بقنابل على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجهاز الأمني في بيان: إن عملية مشتركة مع الجيش والشرطة قادت إلى كشف الخلية.

وبحسب البيان، أسفرت العملية عن اعتقال كل من عمر عيد (24 عاما) من قرية دير جرير في الضفة الغربية، وأحمد ساجدية (27 عاما) من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ومحمد حمد (26 عاما)من بلدة كمفر عقب، وكلاهما منطقتان تقعان في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.

ووفقا لبيان الجهاز، خطط هؤلاء لإعداد قنبلة بعد تحميل مقاطع فيديو تعليمية عبر الإنترنت، كما اشتروا مواد كيمائية ومسامير وغيرها من المواد المعدنية لهذا الغرض.

وقال البيان إنهم "اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من تجهيز العبوة الناسفة".

وأورد الشين بيت أن الثلاثة اجتمعوا بداية في جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وتواصلوا مع "ناشط بارز" في حركة حماس يدعى عبد الرحمن حمدان، موّل بدوره نشاطاتهم بعشرات آلاف الشواكل (آلاف الدولارات).

واتهم البيان الفلسطينيين بـ "محاولات سابقة لتنفيذ هجمات بالقنابل" ضد جنود إسرائيليين.

وأضاف أنهم كانوا يخططون لهجمات بقنابل يمكن تفجيرها عن بعد، على المارة ومواقع للجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله.

ومن بين الأهداف التي ذكر البيان أنهم كانوا في صدد استهدافها، ملعب لكرة القدم في القدس خلال إحدى المباريات. لكن زيارة استطلاعية قام بها المعتقل عمر عيد ولدت لديه المخاوف بسبب الإجراءات الأمنية وجعلته يلغي ما كان يخطط له، حسب البيان الإسرائيلي.