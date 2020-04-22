إسرائيل ترفض مساعدة سكان قطاع غزة بفحوصات "كورونا"

أوقف وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، تحليل عينات فحص فيروس "كورونا" يتم أخذها من مصابين محتملين بالفيروس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن "وزير الدفاع نفتالي بينيت، أوقف تحليل عينات فحص فيروس كورونا من قطاع غزة".

وذكرت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي أعلن أخيرا قراره تحليل 50 فحصا يوميا، يتم جلبها من قطاع غزة، إلى مختبر في إحدى قواعده في تخوم غزة. مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حلّل 100 فحص خلال اليومين الماضيين، قبل صدور قرار بينيت.

وقالت إن "القرار بوقف تحليل الفحوصات جاء بعد عدم مصادقة المستوى السياسي (الحكومة) على هذه المبادرة، في حين أن بينيت نفسه لم يكن على علم بالقرار".

وأشارت إلى أنه بموجب المبادرة، كان الجيش الإسرائيلي يأخذ العينات من حاجز بيت حانون"ايريز"، شمال قطاع غزة، ويحللها ويعيد النتائج.

وكانت جهات إسرائيلية، رسمية، وأهلية، وصحفية، حذرت من أن تفشي فيروس كورنا في قطاع غزة، قد يحمل الكثير من المخاطر على إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن القيادة العسكرية المركزية للجيش الإسرائيلي، قد أعدت خططا تنفيذية لمواجهة مجموعة متنوعة من السيناريوهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاحتجاجات التي قد تنفجر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، في مقال نشره، في وقت سابق، إن "إسرائيل لا يمكنها أن تعفي نفسها من المسؤولية إذا تفشى فيروس كورونا في غزة"، مضيفا أن المجتمع الدولي "لن يقبل المزاعم الإسرائيلية بأنها لم تعد تتحمل أي مسؤولية عن القطاع".

وأضاف هرئيل، أن الكثير من الإسرائيليين يرددون هذه الأيام سؤالا: كيف ستتصرف مؤسسات الدولة إذا دخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر السياج، مطالبين إسرائيل بالمساعدة على مواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؟

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما، وتفرض قيودا على دخول البضائع إلى القطاع.

وحتى الآن، تأتي عينات فحص كورونا إلى قطاع غزة من منظمة الصحة العالمية والسلطة الفلسطينية، حيث جرت مئات الفحوصات لمرضى محتملين.