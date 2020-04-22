استشهاد أسير فلسطيني داخل سجن "النقب" الإسرائيلي

توفي اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني نور جابر البرغوثي (23 عاما)، داخل سجن النقب الإسرائيلي، متأثرا بوعكة صحية وسط تجاهل الاحتلال الإسرائيلي علاجه.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن "الأسير البرغوثي من بلدة عابود، قضاء رام الله، استشهد إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بالحمام في قسم 25 بمعتقل النقب".

وأضاف البيان؛ أن الاحتلال الإسرائيلي "تعمد التأخر في إنعاشه لأكثر من نصف ساعة؛ ما أدى لاستشهاده على الفور".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن عشرات الأسرى الفلسطينيين يعانون ظروفا صحية معقدة في ظل أوضاع معيشية هشّة تساهم في نشر المرض، دون أدنى تدخل صحي لعلاجهم.

وطالب النادي؛ المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل ولجم الاحتلال لوقف تصرفاته العدوانية مع الأسرى الفلسطينيين، والإسراع بالإفراج عن الأسرى المرضى منهم.