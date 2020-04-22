روسيا تدخل على خط الاقتتال بين الميليشيات وتركيا تعمق التغيير الديمغرافي في تل أبيض السورية

شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة السورية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات قوى الأمن الداخلي الكردية المعروفة باسم "الأسايش" من جهة، وقوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة السورية من جهة أخرى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات اندلعت بعدما هاجمت قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام السوري مواقع لقوات "الأسايش"، في منطقة "حلكو" بالمدينة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا بشرية.

وقال المرصد إن القوات الروسية تدخلت مع "الإدارة الذاتية" من أجل العمل على فض النزاع المسلح ووقف الاقتتال القائم بين الجانبين، في الوقت الذي تم فيه رصد وقوع انفجارين في مدينة "القامشلي" بريف الحسكة واستهداف مقرات “الدفاع الوطني” بالقرب من دوار السلام في المدينة بالقنابل.

واتهمت قوات "الأسايش" عناصر ينتمون لميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري بإلقاء قنبلتين يدويتين قبل أيام على إحدى نقاط تفتيش "الأسايش" في القامشلي.

وبحسب بيان "الأسايش" فإن قنبلة انفجرت وتم تعطيل الثانية، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية، وأنه تم تمشيط المنطقة تحسبا لوجود أي أجسام خطيرة أو متفجرة استخدمها عناصر الميليشيا.

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حشودا عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط ناحتة والحراك في ريف درعا الشرقي.

يأتي ذلك بعد قيام وجهاء وعناصر مسلحين من "الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا بمنع قوات النظام من مداهمة منازل المدنيين في مدينة "الحراك".

وداهمت قوات النظام منازل بعض المواطنين في بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي واعتقلت مواطنا، على خلفية محاولة اغتيال طالت أحد عناصرها في البلدة.

وتشهد محافظة درعا تصاعد عمليات اغتيال عناصر من قوات النظام ومسلحين ومتعاونين معها في الآونة الأخيرة.

التغيير الديمغرافي

على صعيد آخر، كشف المرصد السوري أنه في إطار التغيير الديمغرافي في شمال شرق سورية فقد وصلت العشرات من عائلات المقاتلين الموالين لتركيا إلى مدينة "تل أبيض".

بالتزامن مع ذلك، دخلت قافلة تتألف من نحو 150 سيارة تحمل عائلات مهجري غوطة دمشق وحمص وإدلب إلى مدينة تل أبيض شمال الرقة.

ووصل أكثر من 500 شخص من عوائل المقاتلين الموالين لتركيا، قادمة من مدينة جرابلس شمال حلب، بينما لا تزال المجالس المحلية في مناطق نفوذ الفصائل شمال حلب تسجل أسماء وعوائل المقاتلين من أجل نقلهم إلى مناطق "نبع السلام".

وقالت مصادر سورية إن يوم 8 أبريل شهد وصول 3 حافلات تنقل عائلات عناصر الفصائل الموالية لتركيا، إلى مدينة "رأس العين" في ريف الحسكة، قادمة من مناطق "درع الفرات" شمال حلب مروراً بالأراضي التركية، وتقل الحافلات أكثر من 160 شخصاً معظمهم من مهجري المناطق السورية.