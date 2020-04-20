رئيس الوزراء الفلسطيني يحرج المتحدث باسم حكومته على الهواء مباشرة (فيديو)

أحرج رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المتحدث باسم حكومته إبراهيم ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المباشر الذي عقد الاثنين، للإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال المؤتمر، توقف اشتية عن الحديث وطالب المتحدث باسم حكومته برفع يديه من جيوبه، قائلا له: شيل إيدك من جيابك"، الأمر الذي وضع ملحم في موقف محرج.

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رئيس الوزراء يطلب من الناطق باسم الحكومه اخراج يديه من جيبه خلال المؤتمر الصحفي.. Posted by ‎رواتب دولة فلسطين والترقيات - الصفحة الرسمية‎ on Monday, April 20, 2020

يأتي ذلك بعد عدة أيام من رفض ملحم الخروج بالمؤتمر الصحفي اليومي للحكومة، بعد إعلان وزير الصحة مي الكيلة عن تفاصيل المؤتمر قبل عقده بعدة دقائق.

وكان اشتية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عن إجراءات جديدة للحكومة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أشار فيها إلى تخفيف الإجراءات الحكومية.

ومنذ شهرين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ بالأراضي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل عدد من الحالات ببيت لحم.