العراق.. احتدام الخلافات بين القوى السياسية يعيق تشكيل حكومة الكاظمي

احتدمت الخلافات والصراعات بين القوى السياسية في العراق، على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما شهدت التحالفات، خلافات حول تقسيم الوزارات بين الأحزاب والكتل المتحالفة فيما بينها.

وبدأ الكاظمي حواراته السياسية مع القوى والأحزاب، لتشكيل حكومته، حيث جرى الاتفاق على توزيع المناصب بين تلك القوى، وعدم تكرار أخطاء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، الذي منعته الكتل السياسية من الوصول إلى المنصب الأعلى في البلاد بسبب عدم منحها أي وزارة في حكومته.

وقال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، لـ"إرم نيوز"، إن "العملية السياسية في العراق حالياً، تشهد صراعات وخلافات كبيرة بين القوى السياسية كافة بسبب تقسيم الوزارات والمناصب فيما بينها، بل تطورت الخلافات حتى داخل التحالف الواحد".

وبين خشان أن "كل جهة سياسية تريد، الحصول على العدد الأكبر من الوزارات، كما تريد الحصول على الوزارات السيادية والمهمة، خصوصاً التي فيها المشاريع، من أجل الاستمرار في عمليات الفساد، وتمويل الكتل والأحزاب، التي تحصل على هذه المناصب".

وأضاف النائب العراقي أن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، رضخ لتلك القوى السياسية، وسيشكل حكومته وفق المحاصصة وتقاسم المغانم، فهو يدرك جيداً أن الكتل السياسية، لن تصوت له في البرلمان، ما لم تحصل على حقائب وزارية في حكومته".

واعتبر أن "ما يؤخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، هو خلافات وصراعات القوى السياسية فيما بينها على الحقائب الوزارية.. لغاية الآن لم يوجد اتفاق وتوافق على ذلك، وكل جهة سياسية من مكون تريد وزارات محددة".

وقال المختص بالشأن السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "كل القوى السياسية العراقية، لا تستطيع التنازل عن الحقائب الوزارية، فهي تعتاش على أموال هذه الوزارات، خصوصاً هي مقبلة على انتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات بحاجة إلى نفوذ في الدولة العراقية، وكذلك إلى أموال من أجل الدعاية الانتخابية".

وبين التميمي ان "حكومة الكاظمي وفق العرف السياسي، ستكون (12) وزارة للمكون الشيعي و(6) وزارات للمكون السني (3) وزارات للمكون الكردي ووزارة واحدة (للأقليات)، لكن الخلافات حالياً داخل المكونات وبين المكونات على تقسيم هذه الوزارات، خصوصاً أن هناك وزارات سيادية، تحاول الكتل الكبيرة الحصول عليها، من خلال الضغط على رئيس الوزراء المكلف، كوزارة (النفط، الخارجية، الداخلية، الدفاع، التخطيط، المالية)".