غزة.. تمديد تعليق الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان

قرّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تمديد إغلاق المساجد ووقف الصلاة فيها خلال شهر رمضان، في ضوء الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": إنه "تقرّر تمديد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة والتراويح في المساجد خلال رمضان، مع إبقاء رفع الأذان في أوقاته المعلومة".

واستدرك: "لكن لإبقاء الشعيرة قائمة، سيُسمح استثناءً للإمام والمؤذن فقط بصلاة الجماعة في المسجد، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية".

وأشار الأغا إلى أن قرار وزارته هذا سيبقى قائمًا إلى حين تغيّر المعطيات والتقديرات من الجهات المختصة بشأن وباء كورونا، لافتا إلى أن "الخطر من الوباء في قطاع غزة ما زال قائمًا، مما يتطلب الاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة".

وفي 24 مارس (آذار) الماضي، قررت الوزارة التي تديرها حركة "حماس" تمديد إغلاق المساجد كافة لمدة أسبوعين متتاليَين؛ كإجراء احترازي للوقاية من تفشّي وباء كورونا القاتل.

وحتى مساء يوم الإثنين، بلغت حصيلة المصابين 449 في فلسطين، منها 314 في الضفة الغربية المحتلة، و15 في قطاع غزة.