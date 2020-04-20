بعد تصاعد هجمات التنظيم .. العراق: عملية وشيكة للقضاء على خلايا داعش

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، عن قرب انطلاق عملية كبرى للقضاء على جميع خلايا تنظيم داعش الإرهابي، في وقت كثف فيه التنظيم هجماته بأنحاء متفرقة من البلاد.

وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "انشغال القطعات العسكرية بتطبيق حظر التجوال في داخل المدن، أعطى مجالا لبعض خلايا تنظيم داعش الارهابي أن تتحرك، خلال الأيام الماضية، وشن بعض الهجمات".

وأكد الزيادي أنه "بعد استقرار الوضع الصحي في العراق، ستكون هناك عمليات قوية لمتابعة الخلايا النائمة، وكل المعلومات عن هذه الخلايا موجودة بالأسماء لدى الأجهزة الاستخباراتية".

وبين أنه "بعد انطلاق هذه العملية الكبرى، ستحلم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بدخول الأراضي العراقية أو التحرك فيها ولو لمتر واحد فقط، فنحن نملك كل المعلومات عن تلك الخلايا وأسماء عناصرها وغيرها من المعلومات الدقيقة والمهمة".

إلى ذلك قالت خلية الإعلام الأمني (الحكومية)، في وقت سابق اليوم الإثنين، في بيان لها إن "أحد مقاتلي لواء المشاة التاسع عشر، استشهد، بعد تعرضه من قبل عناصر إرهابية في قرية المحبوبية بقضاء خان بني سعد ضمن قاطع عمليات ديالى، وقد توجهت قوة إلى مكان التعرض وعند وصولها انفجرت عبوة ناسفة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح ضابط ومقاتل".

وأضافت الخلية، أنه أما ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، فقد جرح أحد منتسبي لواء المغاوير الرابع بالشرطة الاتحادية بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش في منطقة طويلعة بقضاء الدبس، في حين استشهد أحد عناصر الشرطة الاتحادية والمنسوب إلى الفرقة الخامسة، بإطلاق نار مباشر أيضاً من قبل عناصر داعش في منطقة مريم بيك بناحية الرَّشاد".

وحذر وزير قوات البشميركة الكردية، شورش إسماعيل، أمس الأحد، من أن تنظيم داعش شكّل محاكم جديدة، وأعاد فرض الأتاوات على المدنيين في مناطق لا توجد فيها القوات الأمنية.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.