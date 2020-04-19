بعد شفاء جميع الإصابات.. رئيس موريتانيا يهنئ شعبه بخلو البلاد من كورونا

هنأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، شعبه بعد خلو البلاد من أي مصاب بفيروس كورونا، إثر تعافي جميع المصابين البالغ عددهم ستة أشخاص.

ودعا ولد الغزواني؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى "اليقظة والالتزام بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية و إكراهات"، مشيرا إلى "أن بؤرة هذا الداء لا تزال مشتعلة في جميع أنحاء العالم".

أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لفيروس كوفيد ١٩. تم ذلك بفضل الله أولا،ثم بفضل جهودكم.لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لازالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم،لذا يتوجب علينا أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحيةو إكراهات. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) April 19, 2020

كما قدم الرئيس الموريتاني في تغريدة ثانية، التعازي لأسر المواطنين الموريتانيين، الذين راحوا ضحية كورونا، متمنيا "الشفاء للذين ما زالوا يخضعون للعلاج في الخارج".

تعازينا القلبية لأُسَرِ مواطنينا الأعزاء -في الداخل وفي الخارج - الذين راحوا ضحية هذا الوباء الفتاك، و تمنياتنا بالشفاء العاجل للذين منهم مازالوا يخضعون للعلاج في الخارج. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) April 19, 2020

وأمس السبت، أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا خلو البلاد من كورونا، بعد شفاء جميع الحالات التي كانت تحت الرقابة الطبية بعد إصابتها بالفيروس.

وحسب وزارة الصحة، سجلت موريتانيا سبع إصابات بالفيروس، توفيت إحداها الشهر الماضي، قبل أن تشفى الحالات الست الأخرى، كما تم تسجيل عدة وفيات لموريتانيين في الخارج بسبب الفيروس، في حين يخضع نحو 700 شخص للحجر الصحي.

واتخذت موريتانيا بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من أبرزها تعليق الطيران وإغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات، ومنع التجمعات وحظر تجوال جزئي وإغلاق الأسواق والمدارس والمطاعم والمقاهي.