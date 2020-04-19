ظريف يزور دمشق غدا للقاء الرئيس بشار الأسد

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيتوجه غدا الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء الرئيس بشار الأسد.

وقال موسوي في تصريحات صحفية، إن "ظريف سيزور العاصمة دمشق، يوم الإثنين، ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم". مضيفًا "ستجري مباحثات بين الطرفين حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، ومحاربة سوريا ضد الإرهاب وغيره، وستستمر الزيارة يومًا واحدًا".

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى دمشق في 16 أبريل/ نيسان العام الماضي.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، تحدث علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عبر الهاتف مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حول الوضع في المنطقة.

وكان من المقرر عقد قمة الدول الثلاث (إيران وروسيا وتركيا) حول السلام في سوريا في مارس/ آذار الماضي، لكن هذه القمة تأجلت، بسبب تفشي فيروس كورونا.